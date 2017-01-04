怕兒子周湯豪孤單 曹西平曝比莉心聲

比莉和周湯豪母子倆感情超好。（圖／中時資料照）

曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平臉書）

藝人比莉和兒子周湯豪（Nick）母子檔感情好，常一起出席公開活動，2007年比莉被診斷罹淋巴癌，孝順的Nick即溫馨陪伴媽媽度過化療期，所幸在2012年痊癒，母子情深令人動容，近日周湯豪推出新輯，主打歌《帥到分手》大獲好評，資深藝人曹西平看到周湯豪交出漂亮成績單，十分感慨，也道出媽媽比莉心中的擔憂。

曹西平今在臉書表示和比莉聊了3個小時的電話，讓他想起過去兩人曾一起錄影、吃飯的時光，但因中間雙方都有段憂鬱療傷期而斷了聯絡，還提到比莉當年糗事，當初比莉以為自己只是發胖，就連懷孕了也不知道，接著提到在她生病期間，周湯豪孝順又辛苦地照顧，就不枉費她這麼疼兒子了，「妳跟我說妳要好好的活下去不可以讓兒子ㄧ個人孤單，妳心裡害怕妳萬一有什麼事情兒子怎麼辦？」

聽到比莉的擔憂，曹西平想安慰她周湯豪已長大、成熟許多，很多事情已可以自己處理，像是這次他也一手包辦整張專輯，希望比莉別胡思亂想、好好過日子。另外，曹西平也虧比莉就像是「兒寶」離不開兒子，並慶幸當時比莉沒因自己是高齡產婦而拿掉Nick，不然就沒有這麼優秀的唱跳歌手的出現了。

(中時電子報)