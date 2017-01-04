怕兒子周湯豪孤單 曹西平曝比莉心聲
藝人比莉和兒子周湯豪（Nick）母子檔感情好，常一起出席公開活動，2007年比莉被診斷罹淋巴癌，孝順的Nick即溫馨陪伴媽媽度過化療期，所幸在2012年痊癒，母子情深令人動容，近日周湯豪推出新輯，主打歌《帥到分手》大獲好評，資深藝人曹西平看到周湯豪交出漂亮成績單，十分感慨，也道出媽媽比莉心中的擔憂。
曹西平今在臉書表示和比莉聊了3個小時的電話，讓他想起過去兩人曾一起錄影、吃飯的時光，但因中間雙方都有段憂鬱療傷期而斷了聯絡，還提到比莉當年糗事，當初比莉以為自己只是發胖，就連懷孕了也不知道，接著提到在她生病期間，周湯豪孝順又辛苦地照顧，就不枉費她這麼疼兒子了，「妳跟我說妳要好好的活下去不可以讓兒子ㄧ個人孤單，妳心裡害怕妳萬一有什麼事情兒子怎麼辦？」
聽到比莉的擔憂，曹西平想安慰她周湯豪已長大、成熟許多，很多事情已可以自己處理，像是這次他也一手包辦整張專輯，希望比莉別胡思亂想、好好過日子。另外，曹西平也虧比莉就像是「兒寶」離不開兒子，並慶幸當時比莉沒因自己是高齡產婦而拿掉Nick，不然就沒有這麼優秀的唱跳歌手的出現了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。