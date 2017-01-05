陳維齡辣舞挑逗 宋逸民招了：曾對妻說謊
宋逸民、陳維齡4日慶祝結婚14周年，邀演藝好友一起分享幸福，也展示她4個月狂瘦20公斤的成果。經歷兩度7年之癢，宋逸民自招婚姻一度陷入危機，全因不知該如何止住老婆的食慾。
2年前，陳維齡38歲時高齡產下女兒「喬妹」，當時喬妹因早產住進加護病房，讓陳維齡決心要親餵2年母乳，給女兒最好的營養。從懷孕就開始大吃，又多了坐月子、餵母乳兩大理由，宋逸民看著陳維齡每日大肆進食，條狀蛋糕也能一次嗑完，讓他瞠目結舌，
看著枕邊人一日五餐，一度胖到76公斤，還狂問：「我會不會很胖？」宋逸民無奈說：「我心想，當然很胖，但又不能講，她為了生孩子那麼辛苦，也只能一直安慰她。」他還一度煞費苦心把家中食物藏起來。所幸，4個月前陳維齡開始用「Dr. Lady」酵素及運動來減重，速瘦20公斤，回歸選美身材，宋逸民樂得說：「像換了一個太太！」他忍不住虧老婆：「減重後，肉真的會比較鬆，這我最知道。」希望警惕她好好維持。
(中時)
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