開直播教網友剪髮DIY 藍心湄豪邁脫衣

藍心湄開直播教網友自己動手剪頭髮。（翻攝藍心湄粉絲團)

直播當道，藍心湄也很跟得上潮流，4日錄影空檔，她開直播剪髮秀，教網友簡單在家DIY，只要有梳子、剪刀就能換個新造型。

藍心湄雖坐擁15億身家，堪稱演藝圈第一女富豪，但能自己做的事就不假手他人，藍心湄說：「在外面給老師剪一顆頭幾千塊，但我只是要剪齊齊的，這麼簡單，我自己來就好！」

剪髮過程中，因為深色上衣讓頭髮不明顯，她當場豪邁脫衣，只見幾個工作人員忙著解扣子、開拉鍊，豪放寬衣解帶，她笑說：「會不會被抓去關啊？」隨後當場剪下近10公分頭髮，新髮型確實讓她看來更年輕俐落，不少網友也躍躍欲試。

(中時)