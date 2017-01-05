當局指俄介入美大選 川普再推文質疑
美國總統當選人川普今天對俄羅斯駭客企圖影響美國大選以期對他有利的說法再次表示懷疑，他指控民主黨的安全維護鬆弛，並說維基解密網站已否認其所公布的文件來自俄國。
川普透過連續發出推文，不斷對美國情報機構有關民主黨機密文件再三外洩是俄國搞鬼的調查結果提出質疑。在去年11月8日大選之前，這些外洩文件使民主黨候選人希拉蕊．柯林頓陷入尷尬。
在大選之前，民主黨全國委員會以及希拉蕊．柯林頓競選總幹事波德斯達（John Podesta）所失竊的文件都洩露給了媒體。
川普今天再次就駭客問題發出推文表示：「（維基解密）創辦人亞桑傑（Julian Assange）說，『1名14歲少年就能駭入波德斯達的電腦』，那麼民主黨全國委員會何以這麼不小心？亞桑傑還說，俄國並未提供他資訊。」
川普並在福斯新聞頻道（Fox News）上引述亞桑傑的話說，美國媒體針對此事的報導「非常不誠實」。1060105
(中央社)
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