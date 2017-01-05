撞緩(沖)器 紐約火車車禍 逾100人受傷

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紐約市當局表示，長島鐵路（Long Island Rail Road）一列火車今天駛抵紐約市布魯克林站時，撞擊到1座緩(沖)器，造成100多人受到輕傷。

在美聯社報導，場消防官員說，來自鐵軌的金屬似乎刺穿火車底部，導致車輪翹起來，鐵軌以外的1處工作區，也因這起車禍受損。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，這列火車駛得很慢，出事後也並非真的脫軌。

傷者中11人須送醫救治。現場官員估計，約600到700人搭乘這列火車。1060104

(中央社)