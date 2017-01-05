王在希：兩岸拖越久付出代價越大

大陸國台辦前副主任王在希4日接受大陸媒體專訪表示，解決臺灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感，拖得越久我們付出的代價越大，大陸現在有實力解決，但要設定一個最終時間並不現實，儘管兩岸和平統一的可能性在慢慢喪失，大陸還是會繼續堅持以最大的誠意和耐心，去爭取實現和平統一的前景，做到「仁至義盡」。

大陸官媒環球時報4日深夜刊出對王在希的專訪，對於兩岸關係中的美國因素，王在希指出，,川普上臺後，起碼在開始的一段時間，會進一步打臺灣牌，利用臺灣問題給中國製造麻煩，甚至於挑起事端。而台獨分裂勢力以為有了美國的支持，也有可能會進一步有恃無恐地搞一些去中國化的分裂小動作。兩岸關係中不確定因素增加,兩岸之間圍繞一中問題的各種摩擦、糾紛、鬥爭也會不斷，但總體上兩岸關係的基本面應該還是可控的，他強調大陸有充分的準備和足夠的能力來遏制台獨分裂勢力，川普入主白宮後也會受到各種制約，不可能一直為所欲為。

王在希認為，川普與蔡英文通電話，除了打台灣牌給中國製造麻煩外，另一目的是要售台武器。但他強調，美國胃口很大，臺灣財力有限，難以滿足美國的要求。光是把美國以前售台的F—16戰鬥機從AB型改成CD型就要近百億美元，不是臺灣財力可以承受的。又如美豬美牛，台灣民眾肯定會強烈反彈。

對於美國簽署國防授權法，讓美台軍事交流升級，他認為這是嚴重挑釁一個中國原則的舉動，對未來中美關係、台海局勢都會造成深遠、惡劣的影響。不過後續還要看川普上臺後的實際運作。

對於統一台灣的時間表問題，王在希指出，臺灣問題從1950年歷史形成到現在67年了，冰凍三尺,非一日之寒，所以臺灣問題的解決也非一蹴而就，它涉及方方面面，是一個非常複雜的系統工程。臺灣問題的複雜性決定了對台工作的艱巨性，決定了兩岸統一的長期性。所以臺灣問題的解決,不可能事先設定一個具體的時間表。

但臺灣問題已經拖很久了，他指出，這是一個涉及大陸國家主權領土完整的重大問題，關係到國家核心利益，關係到中華民族的偉大復興，長期拖延不解決對中國進一步發展強大，對大陸作為一個世界大國的形象，都是極其不利的，「拖得越久我們付出的代價越大」。面對台獨勢力咄咄逼人的挑釁,大陸13億同胞要求早日統一的民意也是必須要考慮的一個重要因素。

他表示，解決臺灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感，而且現在我們解決這個問題的條件也基本具備，毛主席和鄧小平在有生之年都想解決臺灣問題\，但當時實力不夠，現在已經有這個實力。不過，要對解決兩岸統一這樣的複雜問題明確設定一個最終時間是不現實也不科學的，他認為，大陸可以為統一抓緊做好各種準備，創造各種條件，等機會來了，爭取早日統一，但在這個問題上還要有點耐心。操之過急,事與願違。

王在希認為，台灣已經沒有任何力量可以遏制台獨，唯一能遏制的只有大陸，「台獨還能倡狂多久？我說關鍵看大陸的決心」，但這個決心包括武力,但也不是光指武力。他認為，解決臺灣問題，可能要綜合使用政治、經濟、軍事、輿論、外交等各種手段，儘管兩岸和平統一的可能性在慢慢喪失，大陸方面會繼續堅持以最大的誠意和耐心，去爭取實現和平統一的前景，做到仁至義盡。

(旺報)