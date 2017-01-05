歐股終止3連漲 大略持平

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歐洲主要股市終止3天來的漲勢，約略持平。歐股這波漲勢被認為是受惠於經濟成長增強。

彭博社報導，道瓊歐洲600指數跌0.45點或0.12%，報365.26點。

英國股市FTSE 100指數漲11.85點或0.17%，報7189.74點。

法國股市CAC 40指數約略持平，報4899.40點。

德國股市DAX指數也約略持平，報11584.31點。（譯者：中央社簡長盛）1060105

(中央社)