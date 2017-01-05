收萬里之外玫瑰 謝淑薇閃瞎網友

謝淑薇抱著大束玫瑰花，高調放閃。（翻攝謝淑薇臉書）

網球女將謝淑薇，前天才在臉書放閃，宣布終結單身，昨日又有新進度。1月4日是她31歲生日，「小薇」在粉絲團貼著抱著火紅玫瑰的照片，寫著「今年過了一個很不一樣的生日，收到他從一萬公里外，偷偷安排送進我房間的花。」再次閃瞎網友。

因為玫瑰象徵愛情，戀愛中的謝淑薇感性留言給「那個他」：「剛剛寫完了一篇滿滿的感謝給他，因為心中充滿幸福，所以想要第一時間跟他分享，讓他知道他每一個的貼心，我都感受到了，愛，就要大聲說出來！」

(中時電子報)