《時來運轉》火箭主場三分雨 轟垮雷霆？
上週提到脫胎換骨的雷霆近期戰績有些下滑，目前是以21勝14負，掉到了西區的第六名。或許讀者朋友會覺得雷霆的戰績有走低的趨勢，但我們深入研究可以發現，雷霆近期的戰績還是跟他們本季的趨勢一樣，展現「主強客弱」的態勢，因此在客場輸球的比賽，只能說明雷霆本季還是有很多需要加強的地方。因此雷霆能否在「忍者龜」韋斯布魯克（Russell Westbrook）保持穩定的大三元成績之下繼續往前衝，將會是我們繼續觀察的焦點。
從開季到了新的一年，本季最令人訝異的就是火箭居然能在西區穩居第三名的席次。火箭本季能成功，最主要的就是他們平均每場能投39.7個三分球，並且場均命中15.1個，這些可以說是NBA歷史以來最高的紀錄，其實都該歸功於新任教頭丹托尼（Mike DAntoni）所提倡的「跑轟戰術」。正因如此，火箭本季是否能在新戰術、新氣象的情況下，讓球隊一哥「大鬍子」哈登（James Harden）帶領著球隊往前衝，這將會是我們本季持續關注的焦點。
本場比賽地主火箭要讓給來訪的雷霆4.5分，就我的觀點是來看，前面曾提到，雷霆是「在家一條龍、外出一條蟲」的型態，而火箭在自家打球一定相當的如魚得水，因此本場比賽看好地主火箭讓分過盤，還是較為有利的選擇。
本場推薦：火箭過盤
(中時電子報)
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