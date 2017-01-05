經典賽》大聯盟強打姜正浩 遭韓國隊除名

海盜隊三壘手姜正浩，出賽103場，就轟出21發全壘打。(美聯社資料照)

包括ESPN.com等美媒剛報導，3月開打的經典賽(WBC)，與台灣同組的韓國隊確定將大聯盟強打姜正浩移出名單。姜正浩去年出賽103場，就轟出21發全壘打，但因上月酒駕肇事逃逸，被逮捕且可能起訴。

去年12月在首爾的事故，是姜正浩第3次酒駕出事，且他去年季中還涉入性侵案。因姜正浩總製造麻煩，韓國國家隊教頭金寅植，日前已考慮把他移出經典賽名單外，今正式決定放棄姜正浩。

先前傳出，金寅植可能選擇遞補紅雀隊終結者吳昇桓。「大魔神」吳昇桓，去年挑戰大聯盟，就繳出6勝3敗、19救援成功，自責分率只有1.92，成績亮眼。只是他因2015年澳門賭博案，遭韓職排拒和國家隊除名，如今可能解禁。

(中時電子報)