世代對決 費德勒不敵19歲德新星
(05:32更新內文)澳洲的霍普曼盃(Hopman Cup)，昨晚瑞士與德國之戰，上演精彩跨世代對決，35歲「瑞士特快車」費德勒，苦戰3盤，打了3個搶七，最終以6比7(1)、7比6(4)、6比7(4)，輸給德國19歲新星祖維瑞夫。
費德勒(Roger Federer)雖然在單打意外不敵祖維瑞夫(Alexander Zverev)，但靠隊友的傑出表現，瑞士隊還是後來居上，在女單和混雙獲勝，以大比分2比1逆轉德國隊，保住晉級決賽的希望。
面對網球當代傳奇費德勒，祖維瑞夫毫無懼色，全場非常積極，在關鍵分的處理上，他比費德勒更能把握機會。賽後費德勒也讚許這位德國天才，認為他有實力成為下一個大滿貫冠軍。
費德勒對祖維瑞夫並不陌生，兩人去年就曾多次交手，這個超級新秀更在德國哈雷草地賽事，擊敗瑞士前球王，震驚網壇。費德勒因膝蓋受傷休息半年，在霍普曼盃團體賽復出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。