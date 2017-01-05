世代對決 費德勒不敵19歲德新星

歷經2.5小時的3盤大戰，前球王費德勒還是敗北。(美聯社資料照)

(05:32更新內文)澳洲的霍普曼盃(Hopman Cup)，昨晚瑞士與德國之戰，上演精彩跨世代對決，35歲「瑞士特快車」費德勒，苦戰3盤，打了3個搶七，最終以6比7(1)、7比6(4)、6比7(4)，輸給德國19歲新星祖維瑞夫。

費德勒(Roger Federer)雖然在單打意外不敵祖維瑞夫(Alexander Zverev)，但靠隊友的傑出表現，瑞士隊還是後來居上，在女單和混雙獲勝，以大比分2比1逆轉德國隊，保住晉級決賽的希望。

德國19歲新星祖維瑞夫，會是下一個大滿貫冠軍嗎？(美聯社資料照)

面對網球當代傳奇費德勒，祖維瑞夫毫無懼色，全場非常積極，在關鍵分的處理上，他比費德勒更能把握機會。賽後費德勒也讚許這位德國天才，認為他有實力成為下一個大滿貫冠軍。

費德勒對祖維瑞夫並不陌生，兩人去年就曾多次交手，這個超級新秀更在德國哈雷草地賽事，擊敗瑞士前球王，震驚網壇。費德勒因膝蓋受傷休息半年，在霍普曼盃團體賽復出。

(中時電子報)