靜宜大學資訊志工團協助偏鄉學童

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靜宜大學為縮減城鄉數位落差，透過「小豆芽資訊志工團隊」長期協助偏鄉社區及學校，提供多元資訊相關課程！（陳世宗攝）

資訊管理學系師生為沙鹿區公明國小學童，設計「寶可夢訓練師之誰是資訊王」資訊營系列活動；介紹網路發展歷史、網路安全、社群網站，讓小朋友發揮創意，製作出屬於自己及在地社區的部落格。（陳世宗攝）

靜宜大學為縮減城鄉數位落差，透過「小豆芽資訊志工團隊」長期協助偏鄉社區及學校，提供多元資訊相關課程！這次為沙鹿區公明國小三至六年級的32位學童設計「寶可夢訓練師之誰是資訊王」資訊營系列活動；介紹網路發展歷史、網路安全、社群網站，並透過wordpress教學，讓小朋友發揮創意，製作出屬於自己及在地社區的部落格。

靜宜大學93年成立資訊志工團隊，以縮減城鄉數位落差、提升偏鄉社區與學校的資訊素養為目標，多次榮獲教育部傑出資訊志工團隊獎之肯定；希望藉由課程與活動，讓擔任志工的學生體會「做中學」，於服務學習自我成長，將專業與愛傳遞社會需要的角落。

指導老師資訊管理學系助理教授楊子青說，近年來！該校積極舉辦在地中小學資訊營，並協助沙鹿公明社區地瓜文化祭等活動，團隊成員已與社區建立緊密連結；搭上寶可夢熱潮，該校學生透過畢業專題，開發出結合擴增實境與社區尋寶的App，藉由服務學習攜手計畫，讓在地學童成為家鄉最佳的行動導覽員。

資訊管理學系三年級學生林麗娟指出，隨著科技進步，很多孩童因接觸3C產品，比較不善於表達想法；希望透過部落格的製作與撰寫，訓練思考能力及激發創造與想像力。

資訊管理學系三年級許惟傑強調，出隊前看見隊輔用心做隊牌、認真準備課程，期望透過教學活動發揮己長增進專業知識，亦能激發孩童學習資訊科技的興趣。

(中時)