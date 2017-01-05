今西半部高溫28度 日夜溫差大

根據中央氣象局資料顯示，今天風向將漸漸轉為東風至東南風，持續帶來較溫暖的空氣。(劉浩廷 攝)

今天（５日）天氣水氣偏少，各地大多為多雲到晴、相對穩定的天氣型態，西半部高溫約在２７、２８度，東半部約２５至２７度，感受上仍相對溫暖，而夜晚清晨各地低溫在１７至２０度左右，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請記得多添加衣物以免感冒。

根據中央氣象局資料顯示，今天風向將漸漸轉為東風至東南風，持續帶來較溫暖的空氣，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。另外，近期（５日至７日）臺灣西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返建議先確認航班資訊，行車也請注意安全。

至於空氣品質方面，馬祖、金門及中部AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)