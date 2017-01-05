白天溫暖舒適 中南部日夜溫差大

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中央氣象局表示，由於風向漸漸轉為東風至東南風，白天感受溫暖舒適，中南部日夜溫差較大。此外，今天水氣偏少，各地大多是多雲到晴、相對穩定的天氣。

氣象局指出，今天風向將漸漸轉為東風至東南風，持續帶來較溫暖的空氣，西半部高溫約在攝氏27、28度，東半部約25至27度，感受上仍相對溫暖，而夜晚清晨各地低溫在17至20度左右，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請記得多添加衣物以免感冒。

天氣方面，水氣偏少，各地大多為多雲到晴、相對穩定的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。

今天馬祖、金門及中部AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060105

(中央社)