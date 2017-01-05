OPEC執行減產 油價上漲

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彭博社報導，由於石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國家執行承諾的減產協議，美國原油儲存量降低，油價上漲。

根據彭博社的預測，上週美國原油儲存量減少200萬桶。美國能源情報署（EIA）將於5日正式公布儲存量。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）2月交割價格漲93美分或1.8%，報每桶53.26美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油3月交割價格漲99美分或1.8%，報每桶56.46美元。（譯者：中央社簡長盛）1060105

(中央社)