聯準會紀錄顯示考慮逐步升息 美股上揚

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由於美國聯邦準備理事會（Fed）上次的會議紀錄顯示，Fed官員在討論美元升值和川普政策對經濟的影響時考慮逐步升息，美國主要股市呈現上漲格局。

彭博報導，道瓊工業指數漲60.40點或0.30%，報19942.16點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲47.920點或0.88%，報5477.004點。

標準普爾500指數漲12.92點或0.57%，報2270.75點。

費城半導體指數漲2.4304點或0.27%，報909.7668點。（譯者：中央社簡長盛）1060105

(中央社)