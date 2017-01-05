巴西偷渡客美邊界被捕 去年增142%

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巴西「聖保羅頁報」今天報導，美國邊境巡警統計指出，2016年嘗試非法入境美國遭逮捕的巴西人數目較2015年成長142%。

「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）報導，2016年有3252名巴西人嘗試偷渡到美國被逮捕，平均每天9人，創近5年來新高。2015年共1344名巴西人被捕。

巴西偷渡客的主要路徑仍是通過美國與墨西哥邊界，占總數96%；其餘從巴哈馬和其他加勒比海島嶼搭船，嘗試從美國南部佛羅里達州沿海碼頭上岸入境。

從去年11月6日迄今，已有12名巴西人在經由巴哈馬抵達美國的途中失蹤。截至目前，當地高層和巴西政府還不能斷定這群人到底發生什麼事。1060105

(中央社)