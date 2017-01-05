1月5日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●一例一休衝擊物價 政院急滅火 彭淮南背書 通膨壓力溫和

一例一休上路，百業喊漲，府院昨急滅火。央行裁彭淮南出面背書表示，周休二日新制實施後，今年通貨膨脹率可守在1.26％～1.46％，仍在可接受範圍內，國內通膨堪稱溫和。副閣揆林錫耀也表示，新制對製造業營運成本約增加0.1％，服務業平均增加0.22％，並非雇主不能接受的程度，若雇主跟勞工斤斤計較是「雙輸」，呼籲企業疼惜勞工。

●改革邁大步 藍軍啟動縣市黨部主委直選

國民黨基層湧現地方黨部主委直選的改革籲求，據了解，黨中央規畫方案已出爐，未來縣市黨部主委將改由黨員直選，任期2年、連選得連任一次，當選後為「當然中常委」，並須負責協助地方募款相關任務。黨中央今天起陸續在各縣市舉辦黨代表說明會，彙整基層意見後，最後版本就會拍板。

●立院臨時會提案多...蘇嘉全籲執政黨檢討 黨內反嗆

立法院朝野黨團昨協商臨時會議程，但藍綠互不相讓，協商破局，今將二度協商。立法院長蘇嘉全昨也扮起公道伯，向朝野喊話，盼在野黨減少政府預算刪減案，執政黨也不要提這麼多法案，他以老屋專法為例，只要一個黨拉下協商，就無法三讀。但蘇嘉全此說被黨內解讀是「打臉府院」，民進黨人士甚至嗆蘇嘉全「你以為國民黨是吃素的嗎？」

重點要聞

●百業齊漲「趁火打劫」政院嚴辦亂漲價

一例一休上路造成人事成本增加，各行各業都喊漲，勞團痛批，某些產業根本趁火打劫。為防漲風壓垮才剛有起色的經濟景氣，行政院昨大動作開記者會滅火，強調周休二日新增勞動成本僅0.1%、0.22%，對企業獲利影響有限。公平會已啟動「防制人為操縱物價專案小組」，監控物價。攸關一例一休制度成敗的勞動檢查，勞動部也說會先宣導、再輔導，最後才開罰，並設單一窗口協助勞工和企業主了解新制。

●商家漲價砍人力 勞工怨變相減薪

一例一休帶動百業喊漲，以餐飲業漲勢最猛，不少服務業為減少人力，也紛紛縮短營業時間，甚至客運減班、醫院減診；傳統產業則面臨「對外不敢接單，對內發不出加班費」窘境，還有小吃業減少加班與工讀時數，勞工怨變相減薪。消基會籲政府調查有無人為操控價格或聯合行為，專家分析人事成本升高，受害最深將是中型企業。

●樂園不漲價 反推套票促銷

一例一休上路，各行業人力成本增加，宜蘭魏姐包心粉圓昨宣布漲5元，不少名產店有意跟漲，但又怕淪為箭靶，只能暫時hold住，小人國、六福村、台中麗寶、劍湖山、義大等遊樂園決定暫不漲票價，其中麗寶樂園更嗅出商機，認為一例一休可望帶出旅遊潮，將推套票行程搶客。

重點要聞

●打敗陸棋聖聶衛平 神祕棋士Master是他？

大陸圍棋網站上近日出現身分不明的超級棋士，透過線上對弈，多位中、日、台、韓的頂尖棋手在近一周內先後遭到痛宰，讓圍棋界為之譁然。這位代號「Master」的神秘棋士在連續奪得五十三勝後，昨天一天連勝台灣周俊勳、大陸聶衛平與常昊等，寫下六十勝不敗戰績。

●英駐歐盟大使閃辭

英國駐歐盟大使羅傑斯（Sir Ivan Rogers）三日無預警宣布請辭，任期到今年十一月的羅傑斯在英國即將展開脫歐談判的關鍵時刻提前走人，英國前副首相克萊格認為對英國是「一大打擊」。

●提案太多根本過不了 蘇嘉全：執政黨應檢討

因應民進黨立院黨團提案處理今年度中央政府總預算案等七大議案，立法院今天下午將召開臨時會。但立法院長蘇嘉全昨天表示，「或許執政黨也應檢討，不要提這麼多案子」，例如危險老舊建築物重建獎勵條例草案，只要有一個黨團拉下協商，根本過不了，因此「請民進黨團回去思考一下」。

重點要聞

●一例一休 政院滅火查不當漲價

勞基法「一例一休」新制上路，不少行業有意調漲售價，行政院昨大動作宣示，將對業者趁機聯合漲價嚴格查處。政院副院長林錫耀表示，將嚴格查處，絕對要禁止業者聯合哄抬價格，公平會並啟動防制人為操縱物價小組，關注民生物資價格變化。

●明起開鍘 Uber司機罰10萬、吊照

Uber條款正式上路！明天起，以小型車、機車經營汽車運輸業的個人，第一次罰鍰從十萬元起跳；法人、非法人團體或Uber公司若違法營運，第一次罰鍰就從一百萬元起跳、第二次罰五百萬，第三次起每次增加五百萬，累犯至第六次或六個月內累犯三次以上，就會罰到最高兩千五百萬罰鍰。

●遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒

中國航艦遼寧號及五艘護衛艦日前航繞台灣東部海域後，目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返，我軍方官員昨表示，我國在台灣本島西部及澎湖在內的多個外離島，都部署有反艦及防空飛彈，航艦等大型軍艦如果膽敢航經台灣海峽，「他們應該會更害怕才對」，因為我方會有數百枚的各式飛彈都在瞄準這個大型目標。

(中時電子報)