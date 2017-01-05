法105歲自行車騎士老當益壯 再創世界紀錄

法國105歲自行車騎士馬向1月4日在巴黎創下紀錄。(美聯社)

馬向創下紀錄非常開心，獲得眾人祝賀。(美聯社)

觀眾為馬向歡呼。(美聯社)

今年已經高齡105歲、法國籍的馬向(Robert Marchand)周三在一個小時內，騎自行車騎了22.547公里，再度打破自己的和世界紀錄。

根據法新社(AFP)報導，馬向周三在巴黎聖康坦伊夫林(Saint-Quentin-en-Yvelines)的國家自行車室內賽車場內，創下這個紀錄，引發上百名觀眾起立鼓掌。他說他的表現其實還可以再更好，因為他沒有看到最後10分鐘的標誌，不然他會騎得更快。

在比賽結束後，他的教練雖然用手臂扶助他，但馬向腳步穩定的步出賽車道，他說他的手臂反而比腿痛。馬向總共騎了92圈，當記者詢問他是否想要再騎一圈時，他立刻堅決地說：「No!」

馬向三年前已經以102歲的高齡創下百歲自行車騎士的紀錄，他當時在一小時內騎了26.927公里。目前世界上也沒有其他105歲的自行車騎士可以跟他較勁，所以馬向周三真的是創下歷史，他笑著說他在等其他人來挑戰。

目前世界上一小時騎最長距離的紀錄是英國奧林匹克金牌選手布拉德利‧威金斯(Bradley Wiggins)創下的，他在一個小時內騎了54.526公里。

馬向出生於1911年，也就是第一次世界大戰爆發三年前，他曾經擔任過消防員、國家體操冠軍和拳擊選手，他說他的體力來自健康的飲食和運動習慣，「我一直都有在運動，也吃很多水果和蔬菜，但沒喝太多咖啡。」他平均一天練習騎自行車10到20公里，但現在他因為擔心感冒、已不做室外練習。賽後當馬向被問到是否會繼續挑戰110歲的紀錄時，馬向說還久的很，以後再說。

(中時電子報)