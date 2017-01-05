祖克柏宣告走遍全美 美媒揣測想選總統

臉書創辦人祖克柏在個人臉書網頁宣布，今年將走遍全美，傾聽人們的聲音。美國媒體指出，這看來像是宣布進軍白宮，祖克柏近期對政治的興趣越來越高。

祖克柏（Mark Zuckerberg）3日在臉書（Facebook）網頁宣布，2017年將挑戰到訪全美各州。

祖克柏寫到，經過混亂的2016年，他希望在全美走透透的行程中，和更多人聊一下他們的生活、工作與對未來的想法。

這位社群媒體一哥的長篇告白在媒體界看來，和宣布參選總統沒多大差別，今日美國報（USA Today）標題寫著「祖克柏考慮進軍白宮嗎？」

今日美國報分析，祖克柏2016年12月曾試圖說服臉書董事會，讓他在擔任公職或從事政治工作時，也能持有股權掌握臉書。他在耶誕節當天，還宣布不再是「無神論者」，這些都是祖克柏考慮投入政治，甚至參選總統的訊號。

臉書擁有全球近18億使用者，祖克柏往來各國，會晤政要，努力學習中文，宛如數位世界的真正領導者。他對美國政治與國際局勢的興趣，在臉書營運穩定後更為明顯。

祖克柏親身參與移民法案改革，公開反對總統當選人川普（Donald Trump）要在美國與墨西哥邊界築牆。

科技網站TechCrunch報導，祖克柏曾和2名臉書董事會成員討論，投入政治事業但持有公司股權的方式。報導研究美國證券管理委員會（SEC）的規定認為，祖克柏若持有一定的股份，或得到董事會同意，即可合法無限期擔任公職，並控制臉書營運，沒有所謂2年的限制。

美國輿論揣測，地產大亨川普由商界成功從政，一戰贏得白宮，可能加速祖克柏從政的興致，甚至放眼2020年。不少自由派的網友為此敲鑼打鼓，各界拭目以待他將如何走遍全美，以及可能的勸進聲浪。1060105

(中央社)