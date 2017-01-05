2016年巴西新車銷量跌20%

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巴西全國汽車配銷聯盟今天指出，隨著經濟衰退加劇，就業與信貸條件惡化，2016年巴西汽車銷量連續第4年下跌，售出205萬輛汽車，較2015年減20.19%，創2006年以來新低。

全國汽車配銷聯盟（Fenabrave）指出，去年12月，巴西共售出20萬4397輛汽車，較2015年12月縮減10.24%，但較2016年11月成長14.73%。部分成長原因是年底消費熱絡。

巴西汽車市場經過連續9年成長，2012年更創下380萬輛銷售紀錄後，2013年開始走下坡，因為銷售熱絡的結果，導致欠債率高，隔年起市場開始萎縮。

隨著2015年爆發經濟危機和高失業率，情況益加嚴重，汽車銷量跌26.5%，為近27年來最高跌幅。2016年的結果，致使汽車業在過去4年累積衰退近50%。

去年巴西共售出198萬輛轎車和輕型商務車，較2015年縮減19.8%。僅12月售出19萬9024輛轎車和輕型商務車，較2015年12月減9.78%，但較2016年11月增14.66%。

2016年卡車市場衰退29.92%，共售出5萬292輛。去年12月售出4446輛，較2015年12月減20.29%，但較2016年11月增17.68%。

去年巴西還售出1萬3646輛巴士，較2015年跌32.92%。12月代理車行共售出927輛巴士，較2015年12月跌40.42%，但較11月增15.44%。

聯盟盼2017年轎車與輕型商務車銷量成長2.4%，達203萬輛，而卡車和巴士銷量分別成長2.8%和4.4%。1060105

(中央社)