趙麗穎爆拒下車臨檢 警嗆：誰知道她是誰

趙麗穎爆拒下車臨檢。(圖／翻攝自趙麗穎微博、騰訊娛樂)

大陸女星趙麗穎憑著電視劇《花千骨》人氣翻漲，晉升為一線女演員，近日她卻因拒絕臨檢登上新聞版面，遭網友直批「耍大牌」。

趙麗穎近來戲約不斷，日前她在上海高速出口時，遇到警察臨檢，據《騰訊娛樂》報導，警方要求車上全體人員配合檢查，但趙麗穎的助理卻以她是明星為由阻擋，表示她若下車恐會被圍觀拍照、遇到私生飯等，雙方僵持許久，她仍不願下車。

最後警方決定以個人身分證核對，不過因為趙麗穎帶著口罩，所以警方辨認花了一些時間，有臨檢警察對她不願下車行為相當不滿，嗆「什麼明星不明星的，誰知道她是誰」，強調下次再碰上明星，下不為例。不少人對她耍特權行為感到失望，但也有人替她緩頰，認為這樣只是不希望造成其他人困擾。

(中時電子報)