林全稱漲價必然 網友酸：店家不漲都不好意思了

受到一例一休的影響，運輸業票價也醞釀漲價。（本報資料照）

受到一例一休的影響，鬍鬚張魯肉飯將調漲價格。（本報資料照）

蔡英文在2016年終談話時表示，2017年最重要的任務，第一就是全力提振台灣的經濟。但隨著一例一休上路，企業人事成本增加，萬物皆喊漲，行政院長林全受訪卻認為「漲價是必然結果」，店家變相有了行政院長的漲價保證，網友怒批：「被他這麼一講，店家不漲都不好意思了」

前總統府副秘書長羅智強在臉書上表示「當林全用『掛保證』的口吻説『漲價是必然」，眼看禍闖大了，惹得整個行政院都出來幫他滅火。」但林全更該向人民交代兩件事，勞工的休假和民生物價大漲帶給民眾的痛苦，前者真的比較優先嗎？

其二，就算林全團隊確有深思熟慮，認為當前「一例一休」比「安定物價」更重要、更優先，但事前有沒有向民眾示警，讓民眾在政策形成前，知道這「午餐」的「價碼」，這是政府的責任，否則這樣的政府，和在夜市吃炒烏魚鰾，吃完被要價1680元，有何差別？

如果林全不是事後一派自然地說明「漲價的必然」，而是在事前鄭重地告訴民眾「漲價的必然」，至少，讓民眾可以有機會好好想想，要不要支持這個政策。網友怒批「被他(林全)這麼一講，店家不漲都不好意思了」

有網友抱怨「很多小企業還是遊走法律邊緣，跟本沒有照著實行『一例一休』！苦的是勞工階級還要飽受物價飆漲荷包縮水！」另一網友表示新政府嘴砲一流，不食人間煙火不知民間疾苦「政策推行有重要性的先後次序，經濟都沒起色，就蠻幹搞個一例一休，真不知腦袋裡裝的是什麼」

另有網友幫林全緩頰「他~只是說實話而已，無需滅火！」但認為「政府無能也是事實~無需狡辯硬拗！」有些網友則苦惱表示政府根本不知道有些勞工須要加班才有辨法養家跟房貸，可是公司不给班加怎麼過生活，現在繳不出來是否政府可以先借錢給勞工，另一網友認為這「是變相減薪，勞工未蒙其利先受其害~」

(中時電子報)