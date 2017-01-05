神祕棋手身份揭曉 AlphaGo團隊：測試成功！

AlphaGo團隊發布全英文公開聲明，宣告測試成功。(圖/樊麾微博)

去年底開始橫掃圍棋界的網上神秘棋手「Master」在昨天終於揭露身份，原來他是新版的人工智慧AlphaGo。其開發團隊也隨後發布公開聲明，表示這次測試的結果令人激動，AlphaGo在對局中得到具啟發性的創新。

AlphaGo開發團隊「DeepMind」昨天在微博上發布英文公開聲明，全文翻譯如下：

我們最近很努力地開發阿爾法圍棋，剛過去的幾天我們在網絡的對弈平台進行了一些非正式的快棋對局，目的是為了檢驗我們最新版本的AlphaGo是否如我們的預期。我們需要感謝所有與我們的 Magister(P) 和 Master(P) 賬戶在弈城圍棋網以及野狐圍棋網對弈的棋手，也要感謝所有觀戰的人！最新的AlphaGo在對局中所富有啟發性的創新，我們從中可以學到的，以及對局的結果都令我們非常激動。

世界冠軍古力與AlphaGo對弈以後寫道：「人類與人工智能共同探索圍棋世界的大幕即將拉開。」我們現在結束了非正式的測試，非常期望今年能有機會與圍棋組織以及專家共同探索神秘的圍棋，在相互啟發的氣氛中共同領會圍棋的奧妙，我們也希望盡快發布其他公告。

從去年12月29日開始至今年1月4日，神秘棋手Master取得了60勝0負的戰績，擊敗的對手包括了中、日、台、韓的頂尖棋王，如聶衛平、柯潔、樸廷桓、井山裕太、古力、周俊勳等人，其30秒一手的快棋令眾挑戰者猝不及防。

(中時)