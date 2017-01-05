是否願意再婚生子？ 陳珮騏開出擇偶條件
演員陳珮騏因為將劇中角色詮釋到位，很快在本土劇佔有一席之地，不過事業得意感情路卻不順遂，嫁個相戀14年的初戀男友，婚姻維僅持九個月就告吹，這也讓她對「結婚」兩字重新定義，事隔多時也終於找到答案。
陳珮騏表示失婚之後，曾經有人問她想不想再婚？想不想生小孩？她其實內心早已有答案，只是不知道如何用言語表達，因此遲遲未給回覆，如今她思考透徹在臉書公開答案「如果那人能讓我有安全感，當然十分願意」，更表示早已經準備好了，就等待一個對的人出現，對此粉絲也獻上祝福，祝她能早日遇到命中注定的那個人。
(中時電子報)
關鍵字：陳珮騏
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