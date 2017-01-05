徐國勇不滿被叫姑婆勇 李明賢：那綠為何辱「馬卡茸」

徐國勇認為幫別人亂取綽號，是相當不禮貌的行為。（中時資料照／郭吉銓攝）

行政院發言人徐國勇日前因誤食姑婆芋中毒，有媒體昨（4）日問他是否擔心被取綽號為「姑婆勇」，徐表示這是相當不禮貌的行為；但國民黨發言人李明賢反問，那前總統馬英九當初被取「馬卡茸」等各種負面外號時，民進黨為什麼還跟著羞辱？

徐國勇是在1日參加完元旦升旗回家吃早餐時，誤食姑婆芋，所幸並無大礙；他昨日出席行政院記者會時，媒體除關心其健康情形，也好奇詢問會不會擔心被稱作「姑婆勇」？徐國勇回應，幫別人亂取綽號是很不禮貌的行為，且沒有道理。

對此，李明賢於臉書指出，若徐國勇不喜歡被叫做「姑婆勇」，那民進黨上下在當初馬英九被網友取「死亡之握」、「馬卡茸」、「馬無能」等綽號時，為何要一起羞辱，甚至還罵得更兇？李明賢認為，己所不欲、勿施於人，所以蔡政府現在只是「自做自受，活該剛好而已。」

(中時電子報)