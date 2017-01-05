罷免聲浪下 委內瑞拉馬杜洛任命新副手

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委內瑞拉總統馬杜洛今天任命曾任內政和司法部長的阿拉瓜州州長艾爾艾薩米為新任副總統，一旦馬杜洛今年遭罷免下台，將由艾爾艾薩米接任元首。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在電視轉播的內閣會議上宣布，他已任命具影響力的42歲州長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）為副總統。

艾爾艾薩米是暴力頻仍的北部阿拉瓜州（Aragua）州長，並在已故前總統查維斯（Hugo Chavez）任內擔任內政和司法部長。

馬杜洛說：「我已任命艾爾艾薩米為共和國執行副總統，使他可以其年輕、歷練、承諾和勇氣，自2017至2018年擔當重任。」

中央偏右反對黨抨擊馬杜洛執政引起經濟危機，造成糧食、藥品短缺，並引發致命暴動，因而持續要求普選罷免馬杜洛。（譯者：中央社何宏儒）1060105

(中央社)