捍衛歐記健保 歐巴馬領軍戰川普

共和黨副總統當選人彭斯今天誓言，總統當選人川普上任後將廢除「歐記健保」並提替代方案，而美國總統歐巴馬要國會民主黨人採不合作策略，別幫共和黨通過「川記健保」。

新年開議，國會兩黨戰火已起，歐巴馬和彭斯今天更先後到國會山莊，即將卸任的總統和候任副總統隔空交戰，政權交接期間有如此濃厚的火藥味實屬罕見，這都是為了俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」（Affordable Care Act）而來。

歐記健保是歐巴馬深感自豪的法案，卻是川普口中的「災難」，他批評歐記健保既不平價、讓人負擔不起，醫療照顧也不全面，他競選時更說上任後將廢除「歐記健保」、提出更好的替代方案。

僅剩不到3週將卸任的歐巴馬則在捍衛個人政治成就上展現無比鬥志，他今天親赴國會、在閉門會議上告訴民主黨議員，共和黨要廢除歐記健保、提替代方案，民主黨應採不合作策略，「別救他們」，不要協助共和黨通過替代方案的「川記健保」（Trumpcare）。

彭斯則在聯邦眾議院議長萊恩陪同下召開記者會，他說，自己要傳達的訊息清楚簡單，就是川普將兌現競選承諾，歐記健保是失敗的，必須「廢除並提出替代方案」。

儘管共和黨在參、眾兩院都掌握多數，但立法實際運作情況卻不見得能盡如共和黨人意。

就算川普以行政命令的方式廢除歐記健保，並通過川記健保替代方案，民主黨人可動用俗稱「費力把事拖」（filibuster）的冗長發言程序阻撓通過新法案，而要終結「費力把事拖」手段，必須至少有參院3/5、60票的實力，共和黨在參院雖是多數，但僅有54席，還差6票。

國會共和黨人所掌握的票數不足以獨斷獨行，這也是為什麼歐巴馬疾呼民主黨議員不要和共和黨合作的原因。

但關乎美國民眾健康照顧的法案成為政治算計，絕非好事。

現實情況是，在歐巴馬離任的這一年，歐記健保費用確實暴漲。美國衛生與福利部去年底的報告就指出，在補助美國納稅人前，由聯邦政府經營的健保交易網39個州的中級方案保費，平均漲25%、月保費均價為296美元。

川普今天則在推特上發文提醒國會共和黨人要小心，不要成為得承擔歐記健保深陷混亂的眾矢之的。他說，「歐記健保」讓人負擔不起、照顧不周，今年註定失敗，而民主黨才該為歐記健保的災難與失敗負責，是否在透露他將放緩「廢除與取代歐記健保」的行動、讓歐記健保「自毀」不得而知。

但是，若川普上任第一天真能提出較低價、照顧較廣泛的「川記健保」，相信能獲得多數美國民意支持。1060105

(中央社)