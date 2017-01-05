遼寧艦穿台海 陸媒籲台軍勿生意外

我要評比

大陸航母遼寧號編隊開赴南海演訓。（中新社資料照片）

中國航母遼寧號。(圖/新華社)

中國大陸航空母艦遼寧號艦隊在南海演訓，外傳將直穿台灣海峽返航山東大連港，時間點在蔡英文出訪時刻，被稱「挑釁意味濃厚」。台灣海空軍對此高度戒備，監控掌握遼寧艦動態；陸媒則指台灣軍方和社會神經過敏，暗示別節外生枝，突發意外事故。

據《中評網》報導，遼寧艦三年多前已經過一次台灣海峽。2013年11月28日，遼寧號航母艦隊沿著海峽中線以西由北向南航行，進入南海。當時遼寧號仍未成軍，仍在測試與訓練階段，國軍僅依「經常戰備時期突發狀況處置規定，採取必要之應變作為。」

如今，遼寧艦將再次穿越台灣海峽，媒體指遼寧艦配有10餘架殲15戰機和直10型直升機等，具備相當戰力，只要一起飛，就離台灣的空中攔截區很近。對此，台灣軍方嚴密觀察遼寧艦動向，屆時P3C反潛機及IDF、F16與幻象戰機都會分批升空，海面上則會有拉法葉及成功級、紀德級軍艦在適當海域警戒，各地飛彈陣地也會做好應做準備。

對台灣軍方警戒動作，該文表示，遼寧艦目前還只是一艘訓練艦，沒必要硬扯對台「武嚇」。並指遼寧艦北返路線肯定不在台灣12海浬之內、也不在24海浬的毗連區上，屬於「無害通過」，要求台灣軍方只能監控，不能有其他敵對行動，更不能再有什麼「雄三誤射」意外。

(中時電子報)