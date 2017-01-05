法國105歲人瑞愛動 騎自行車創紀錄

法國一名已退休的老爺爺，70歲開始對自行車燃起興趣，曾創下百歲以上、在一小時內騎26.927公里的紀錄。今年105歲的他再度挑戰，騎出22.547公里的佳績。

馬向（Robert Marchand）生於1911年，直到百歲都持續進行自行車訓練。2012年，他在百歲以上的分組中，於一小時內騎乘24.25公里，創下世界紀錄；2014年又以26.927公里打破自己所創的紀錄。

根據費加洛報（Le Figaro），國際自由車總會（UCI）特別為他設立一個「百歲以上大師級」類別，他在這項領域中幾乎沒有競爭者，應該可以列入金氏世界紀錄。

馬向今年105歲，連眉毛都已灰白，但說話仍有力，且仍有雄心要再創紀錄。他今天在聖昆丁恩伊夫林（Saint- Quentin-en-Yvelines）的自行車賽車場，以一小時時間騎了22.547公里，雖未超越2014年的成績，但以105歲之齡來說，也是一個世界紀錄。

根據報導，馬向年輕時養雞、送貨，還當過鞋匠、消防員、伐木工、健身教練，也種過菜、賣過酒，直到快70歲才開發自己對自行車的熱情，從此就到各地參加比賽。

他膝下無子無女，現在每月領取退休金900歐元（約新台幣3萬400元），生活儉樸，平時常喝蜂蜜水，偶爾喝點葡萄酒，一週最多只吃一次肉。

費加洛報兩年前訪問馬向時，他說，「我不是冠軍，我只想證明，人到了100歲，不是只能坐在輪椅上玩牌，還可以做些不同的事。人生來就是要盡量活動的，我和大家一樣，我可以做到，其他人也行」。1060105

(中央社)