溫暖舒適 8日起氣溫下降

氣象專家吳德榮表示，今天至週六(7日)，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；約在8日天氣會轉變，下午起氣溫明顯下降。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，輻射冷卻作用，使得西半部最低氣溫在17、18度左右(新竹17.5度，嘉義17.8度)；中南部很多觀測站，呈現靜風、且相對濕度接近100%，局部地區有輻射霧生成的條件，待陽光照射才會逐漸消散。

西半部晴朗穩定，高溫約在25至28度；東半部雲量稍多偶有零星的局部短暫雨，高溫24至27度；週五(6日)有另一股非常微弱東北風可能使北台灣雲量稍增，北海岸、北部山區有一些降雨機率，但不明顯。

各國最新電腦模擬大都顯示，下一波天氣系統大約在8日南下，鋒面所帶水氣雖不多，但仍會造成天氣的轉變；北台灣下午起氣溫明顯下降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。

吳德榮表示，下週一(9日)至週二(10日)清晨，受第一股冷空氣影響，北台灣最低溫，約發生在下週一晚至週二清晨，台北市可降至15、16度，北台灣沿海空曠地區可降至14度左右；由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；西半部受影響小，僅氣溫略降。

下週三、四(11、12日)又有另一股冷空氣補充進來，水氣明顯增多，北台灣將轉為溼冷的天氣。1060105

(中央社)