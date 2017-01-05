樹林交流道通車 往返三峽樹林更方便

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國道3號樹林交流道北入臨時匝道通車，有效分散土城、三鶯交流道車流；現在南出匝道工程也完工，今天下午2時開放，往返三峽及樹林地區交通將更為便捷 。

新北市交通局綜合規劃科表示，為利上下匝道車流順暢，南出匝道通車佳園路3段99巷(僅限單向西行)及101巷(101巷至145巷口僅限單向東行)將同步採配對單行道措施；101巷往佳園路車輛改行駛145巷或透過99巷與101巷之間的國道涵洞轉99巷接駛佳園路，佳園路欲往99巷車輛改由101巷進入再透過國道涵洞進入99巷。

另外，為便捷大眾運輸917、922及940等公車路線，自6日起去返程都將改行駛樹林交流道，提醒用路人及乘客注意。

交通局指出，以往新北市樹林、柑園及三峽台北大學鄰近區域利用三鶯及土城交流道進出高速公路繞行距離較遠，許多民眾往返當地常常利用樹林收費站兩側高公局的公務便道進出高速公路及柑園地區。

在高速公路電子收費系統全面實施計程收費後，期能利用現有樹林收費站用地增設交流道，以提供柑園及台北大學特定區民眾就近出入高速公路，減少繞行對於地區道路及現有高速公路連絡道路交通衝擊。因此經向中央爭取，以現有樹林收費站位置變更為交流道，以利便民。1060105

(中央社)