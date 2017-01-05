台茂購物中心冬SALE登場 單筆滿額送特別商品券

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台茂購物中心「冬SALE」今(5)日至19日登場15天，除規劃12專區單筆消費滿額送特別商品券，也搭配16家銀行滿額送。

台茂購物中心表示，12專區包括1樓化妝品、香氛區、4樓內衣及流行童裝區，滿3,000元送200元特別商品券；3樓女裝、5樓男裝及鍋具區滿4,000元送250元；1樓、3樓流行休閒及地下2樓戶外休閒區，4樓女裝、嬰童等區，單筆滿5,000元即送300元；6樓寢具區單筆消費滿1萬元送500元。

台茂指出，凡MORE利卡友或台茂聯名卡友當天消費滿3,000元，憑卡及同卡號發票即可兌換限量3,000個「西華鋰瓷鍋」。

鑑於美麗華戲城在台茂剛重新開幕並設置桃園首家IMAX影廳與皇家影城，台茂也推出全館消費滿1.2萬元送市價310元電影票1張，滿2萬元、3萬元、4萬元、5萬元各送2、3、5、6張。

(工商)