再暖3天 8日起轉涼

我要評比

中央氣象局最新一週天氣預報，今天到7日，全台仍是溫暖舒適好天氣，8日起東北季風增強，天氣轉涼，東半部及北部有短暫雨。

氣象局說，今天風向漸轉為東風到東南風，持續有較溫暖空氣，清晨各地低溫約攝氏17度到21度，預估西半部白天高溫約27度、28度，東半部25度到27度，感受上仍相對溫暖，7日前天氣變化不大。

氣象局預測，8日到11日東北季風增強，天氣漸轉涼；東半部及北部將轉為短暫雨天氣，其他地區雲量也增多，8日北部高溫降為22度，9日到11日北部、東北部高溫再降為19度到21度，中南部高溫降幅較小，高溫約23度到25度。

這波冷空氣未達大陸冷氣團強度，但9日到11日中部以北空曠地區可能有14度低溫，南部及東南部最低溫約17度。1060105

(中央社)