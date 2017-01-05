斗六凌晨火警 救出3大1小

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消防隊員護送受困的媽媽爬梯子，媽媽手中又緊緊抱著兒子。（民眾提供）

斗六市一棟五層樓公寓今天凌晨起火冒煙，斗六消防分隊出動雲梯車前往救援，抱出未滿周歲的嬰兒。

斗六市北平路和長春路的公寓凌晨一點多傳出火警，火勢不大但濃煙密布，住戶受困不知往哪裡逃。

雲林縣消防局位於斗六市的斗六分隊、公園分隊、六和分隊都出動，入內搶救出三樓的三大人、一嬰兒；雲梯車再伸入五樓，救援三大一小住戶，幸好都無大礙，只受輕微嗆傷。

其中嬰兒還未滿周歲，另一名幼兒也只有三歲，消防隊員戰戰兢兢，以最快速度、最周延的保護，成功帶離火場。

(中時)