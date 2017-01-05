擔任阿妹演唱會嘉賓遭譙「死人妖」 變性歌手怒喊告

鍾潔希傳獲邀當張惠妹演唱會嘉賓，引起大批網友反彈。(圖/本報系資料照)

張惠妹「烏托邦2.0世界巡演」，下個月將於馬來西亞開唱，原先傳出獲邀大馬變性歌手鍾潔希擔任嘉賓，不過卻遭大批網友反彈，甚至痛批沒資格出現在演唱會上。

大馬變性歌手鍾潔希，日前來台舉辦台灣首場「談唱會」，她談及現在的「身分」，在民風保守的馬國，仍會受到媒體及民眾歧視，果不其然在傳出她受邀擔任張惠妹演唱會嘉賓時，就徹底惹惱部分網友，紛紛留言圍剿「人妖，沒資格當阿妹嘉賓」、「死人妖有什麼好看，不用宣傳」，面對輪番爆轟，也讓鍾潔希心情相當沮喪。

為了不讓藝人本身受傷害，以及形象被破壞，所屬公司決定不讓鍾潔希擔任演唱會嘉賓，甚至揚言網友若不刪除惡意留言，將在一周內提出告訴，對此阿妹經紀人陳鎮川則表示：「開場嘉賓整件事是烏龍，當地主辦單位也稱對此事不知情，而是贊助商自己安排的，確認是沒有的事」。

(中時電子報)