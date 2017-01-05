添特搜新利器 竹市震災救援能力提升

新竹市政府消防局表示，去年初南下支援美濃大地震救災任務，有感自身不足，在市府、市議會支持下，添購「軍刀鋸」與「新式雷達生命探測儀」，提升救災戰力。

竹市消防局表示，去年2月發生高雄美濃6.4大地震，竹市特種搜救隊南下支援搶救，順利完成任務，但在救災後有感於自身之不足，添購特搜器材，日前至南投竹山消防署訓練中心辦理2梯次模擬震災搶救移地訓練時，「軍刀鋸」、「新式雷達生命探測儀」等首次加入訓練項目。

消防局代理局長李世恭表示，此次辦理模擬震災搶救移地訓練時，所使用的「軍刀鋸」攜帶方便，是採用充電電池供電，能讓消防人員快速進入救災現場，搭配不同鋸片可有效裁切木頭、混凝土、空心磚、鐵管與鐵條等物質，應用範圍較一般切割器具更為廣泛，且具有不產生火花的特性，降低現場爆炸燃燒的機率，讓救難人員更安全。

另外還有「新式雷達生命探測儀」，可以在30秒內偵測出7公尺內受困者的移動和呼吸，發出的超低頻電場可穿過鋼筋混凝牆、鋼板等障礙物，不受聲音和背景噪音的影響，突破以往偵測距離太短及受限障礙物的缺點。

「工欲善其事，必先利其器」，新竹市長林智堅表示，竹市特搜隊年初到台南，協助震災搜救，體驗到好的器材有助於消防人員出勤救災，於是特別指示消防局添購震災專用裝備器材，希望幫忙提升消防人員救災能量，參與各項國際性救災任務，將更能發揮團隊合作效能。1060105

(中央社)