俄駭客干預大選 美參議員馬侃：戰爭行為

我要評比

美國重量級聯邦參議員馬侃今天表示，俄羅斯疑似網路攻美國政治組織，可說是一種「戰爭行為」。美國情報單位推斷，此舉形同干預美國總統大選。

法新社報導，馬侃（John McCain）在國會大廈告訴記者，「這是戰爭行為」。共和黨籍、屬鷹派的馬侃，曾多次批評克里姆林宮。

「如果你企圖摧毀民主基礎，那麼你已經摧毀了1個國家。」

不過，馬侃強調，戰爭行為區分不同的「程度」。「我不是說這是一起原子彈攻擊，而是說，當你攻擊1個國家的民主基礎，那麼這就是戰爭行為，他們正在這麼做。」（譯者：中央社周莉芳）1060105

(中央社)