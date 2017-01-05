台鐵東線春節車票 凌晨開放訂票秒殺
台鐵疏運春節連續假期旅客，今天凌晨零時開放東部幹線網路、電話語音及超商訂票，並推出7折紅眼列車、樹林開往羅東優惠價新台幣100元對號區間車，熱門時段訂票已秒殺。
台鐵凌晨零時起開放訂購19日到2月2日東部幹線對號列車乘車票（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）。零時過後，社群網站上出現幾家歡樂幾家愁情形，有人訂到票而開心，也有許多人說，用手機、電腦備戰還是訂不到，苦惱不已。
花東人可訂實名制班次，將於21日上午6時起，身分證開頭Ｕ、Ｖ及民國105年12月1日前設籍花、東縣民可上網訂票；至於返鄉專車則由地方政府另宣布訂票相關事項。
台鐵表示，為分流春節尖峰時段旅客，將於26日及31日、2月1日離峰時段推出7折紅眼列車。27日到2月1日共6日，加開樹林－羅東對號區間快車，優惠票價100元。
台鐵說，為嚇阻訂票黃牛，已與鐵路內政部警政署鐵路警察局警察局成立「淨網專案」，如果發現訂票系統資料異常，主動將資料移請鐵路警察局進一步追查偵辦，並依鐵路法對購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格5到30倍罰鍰。
另對虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科300萬元以下罰金，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。1060105
(中央社)
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