救國團冬令營開跑 新推結合野外求生

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救國團106年冬令營隊開跑，今年以「愛的鼓勵一起來」為主題，為國小生新創4營隊，結合漆彈對抗、密室逃脫、野外求生等，讓學員共同完成挑戰。

救國團表示，今年冬令營活動豐富多元，例如往年最熱門的營隊「中橫健行隊」，以「經典中橫、人文關懷」為主軸，在6天5夜行程飽覽中部橫貫公路、關原、慈恩、洛韶、天祥、太魯閣等不同路段的自然景觀，體會中橫特殊人文風貌。

今年救國團也為國小生專案推出4個新營隊，如「鐵道方城市」以冒險小隊方式，鼓勵團隊合作，一起解謎突破關卡，「貓裏小勇士」則結合野外求生、漆彈對抗、童軍技能等活動，「劍湖群俠傳Running man」引導學員學會利用地圖及指北針等工具，用團隊力量完成挑戰，而「進擊的水精靈冒險挑戰營」則透過密室逃脫等課程，引導小朋友認識各種水資源保育觀念。

救國團表示，冬令營還推出大專人力培訓、青少年休閒活動、夜宿系列、戰鬥性冒險挑戰活動等，各類型不同性質的營隊，所有活動自即日起開始報名，詳情請洽救國團總團部活動處（02-25025858分機404)，或到活動官網（http://www.youth.org.tw/）查詢。1060105

(中央社)