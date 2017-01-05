陸稱2016霧霾PM2.5濃度降6%
雖然中國大陸華北在霧霾中跨年。大陸環境保護部4日公布，2016年中國大陸細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為每立方公尺47微克，年減6%。平均優良天數比例為78.8%，增加2.1個百分點。
據新華社今天報導，大陸環保部官員宣稱，從2015年、2016年中國大陸31個省（區、市）PM2.5日均值濃度來看，「空氣品質總體向好，重度及以上汙染天數佔比減少，優良天數比例明顯上升」。
從區域分布看，北京、天津、河北（京津冀）及周邊地區空氣品質相對較差。從時間分布來看，3至10月份空氣品質較好，重汙染天氣主要發生在冬季。
大陸環保部表示，京津冀區域冬季霧霾頻發，但從近4年這一區域13個城市PM2.5日均濃度來看，「區域重汙染天數大幅減少，優良天數比例明顯上升，夏季空氣品質改善顯著」。尤其2016年8月下旬至9月上旬全區域空氣品質以優良為主。
從近4年長三角區域25個城市PM2.5日均濃度來看，地區空氣品質優於京津冀區域，「重度及以上汙染天數顯著減少，優良天數比例明顯上升」。從季節分布來看，6至10月份全區域空氣品質以優良為主，重度及以上汙染主要集中在冬季。1060105
(中央社)
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