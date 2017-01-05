鄉土語言老師作畫 木頭碗盤成素材

彰化縣橋頭國民小學、社頭國民中學閩南語老師賴榮裕最近嘗試以南瓜、碗盤及木頭等素材作畫，創作翠玉白菜等。

賴榮裕原本念高工製圖科，在工廠任品管員，後來因熱愛本土語言，決定辭去在工廠的工作，投入本土語言教育工作，在國中、小學任鄉土語言教師，後來又迷上作畫，以鄉土與生態為題材。

賴榮裕最近嘗試以奇異筆為工具，使用蛋、香蕉、南瓜及碗盤等當素材。

賴榮裕說，用奇異筆作畫困難的地方在於如果畫錯了就要重來，不能塗掉或擦掉；有的素材像蛋，除可用奇異筆作畫，還能用蠟筆上色。

賴榮裕作品中，畫在水果上的創作，因下筆處慢慢變黑，色澤深淺不一，各有趣味，至於木頭則被鋸成1塊塊圓餅，木頭上年輪成為水波紋，成為日月潭等湖邊景色。1060105

(中央社)