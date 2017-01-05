新北：三環三線 大幅縮短旅運時間
新北市捷運局今天表示，環狀線第一階段通車後，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，從板橋站到新北產業園區站約12分鐘，大坪林站到板橋站約20分鐘，大幅縮短搭車時間。
新北市捷運工程局表示，大台北地區在過去的交通路網規劃上，都是以台北市為中心，呈現輻射狀；未來一共串連8條捷運路線的環狀線第一階段通車後，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，從板橋站到新北產業園區站約12分鐘，大坪林站到板橋站約20分鐘。
目前三環三線不論在新店、中和、永和、板橋、新莊或在三峽、鶯歌、安坑、淡水的各路線都如火如荼的進行中，機場線已於去年12月3、4日完成初勘，後續將進行履勘作業，待交通部宣布即可通車。
環狀線(第一階段)與淡海輕軌，預計107年底完工；萬大-中和-樹林線第一期工程預計109年完工；安坑輕軌土建統包工程已於今年4月開工，預計110年完工；三鶯線統包工程也在今年7月開工，預計112年完工。
三環三線目前唯一卡關的汐止民生線，新北市長朱立倫也已拜託台北市政府能加快路線環評作業，一同爭取交通部同意「一次核定、分期施工」。
朱立倫說，三環三線對大台北地區來說是重要的交通路網，未來三環三線完成後，將有超過數十個捷運交會站，各地區至路網中心只要20分鐘，新北市捷運路線將超過100公里，超過100座車站。
三環三線除服務新北市400萬市民外，更擴大至大台北地區667萬民眾，使原本以台北車站為中心的捷運路網，橫移涵蓋到新北市中心及桃園地區，串連北北桃生活圈，達成「大台北1小時交通生活圈的目標」。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。