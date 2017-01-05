新北：三環三線 大幅縮短旅運時間

我要評比

新北市捷運局5日表示，環狀線第一階段通車後，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，從板橋站到新北產業園區站約12分鐘，大坪林站到板橋站約20分鐘，大幅縮短搭車時間。圖為站體示意圖。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 106年1月5日

新北市捷運局今天表示，環狀線第一階段通車後，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，從板橋站到新北產業園區站約12分鐘，大坪林站到板橋站約20分鐘，大幅縮短搭車時間。

新北市捷運工程局表示，大台北地區在過去的交通路網規劃上，都是以台北市為中心，呈現輻射狀；未來一共串連8條捷運路線的環狀線第一階段通車後，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，從板橋站到新北產業園區站約12分鐘，大坪林站到板橋站約20分鐘。

目前三環三線不論在新店、中和、永和、板橋、新莊或在三峽、鶯歌、安坑、淡水的各路線都如火如荼的進行中，機場線已於去年12月3、4日完成初勘，後續將進行履勘作業，待交通部宣布即可通車。

環狀線(第一階段)與淡海輕軌，預計107年底完工；萬大-中和-樹林線第一期工程預計109年完工；安坑輕軌土建統包工程已於今年4月開工，預計110年完工；三鶯線統包工程也在今年7月開工，預計112年完工。

三環三線目前唯一卡關的汐止民生線，新北市長朱立倫也已拜託台北市政府能加快路線環評作業，一同爭取交通部同意「一次核定、分期施工」。

朱立倫說，三環三線對大台北地區來說是重要的交通路網，未來三環三線完成後，將有超過數十個捷運交會站，各地區至路網中心只要20分鐘，新北市捷運路線將超過100公里，超過100座車站。

三環三線除服務新北市400萬市民外，更擴大至大台北地區667萬民眾，使原本以台北車站為中心的捷運路網，橫移涵蓋到新北市中心及桃園地區，串連北北桃生活圈，達成「大台北1小時交通生活圈的目標」。1060105

(中央社)