NBA》遭公牛禁賽後首度發聲 隆多：還要談
從去年12月31日與溜馬比賽後，連兩場比賽都遭冷凍的公牛主控隆多，5日終於公開發言，在跟公牛高層人士對談後表示，「整個會議進行還不錯，可惜福曼(公牛總管)與帕克生(公牛籃球事務總裁)沒給我清楚回應，我們還要再談。」
隆多難以管教的個性，這次又在公牛爆發，回顧他待在塞爾提克、小牛、國王等隊時光，他都曾跟總教練槓上過，除了曾跟小牛教頭卡萊爾直接場邊對罵，這次遭公牛冷凍主因，仍是去年12月曾對公牛助教波伊蘭丟毛巾。
原本去年剛加盟公牛時，隆多還曾表示，自己不會再犯老毛病，可惜他總會想要主宰場上戰術，完全不管教練團調度，自己進攻也沒起色，本季場均僅7.2分、7.1助攻，甚至開始放話交易自己，再次成為球隊管理階層心中麻煩人物。
無奈的是，到現在隆多仍沒反省跡象，更說：「假如公牛真要交易我，就讓我的經紀人去談判就好，我們等著瞧吧！我只想磨練自己技術，繼續變得更好。」問題是以他這種難搞個性，無論去任何球隊，恐怕只會重蹈覆轍。
(中時電子報)
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