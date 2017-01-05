鄭明典：大氣穩定 西半部空品不太理想

我要評比

氣象局預報中心主任鄭明典今天說，因為大氣穩定加上風速微弱，整個西半部空氣品質都不太理想。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張藍色和橙黃色相間的霞光現象照片。

鄭明典說，日出之前，背景的天空是高層空氣散射出來的藍色光。當太陽逐漸升起，直射光照射到低層大氣，大氣中的懸浮微粒散射出來的光線就偏橙黃色。

如果有部分直射光被遠方的雲遮蔽，那麼在陰影處就看到背景的藍色光，這樣，天空就會出現藍色和橙黃色相間的霞光現象。

鄭明典也指出，今天林口方向灰濛濛一片，空氣品質不理想，往東北方向看，能見度則尚可。

他說，因為大氣穩定加上風速微弱，看空氣品質監測資料，整個西半部空氣品質都不太理想。1060105

(中央社)