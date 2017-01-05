自自冉冉有新解！蔡正元：小英叫自己王八

自自冉冉新解，蔡正元說是「自己叫自己王八」（翻攝臉書）

總統府春聯「自自冉冉，歡喜新春」近日備受外界爭議，台灣文學館長廖振富第一時間指正應是「自自由由」，總統府回應「尊重不同研究者見解」。對此，國民黨政策會執行長蔡正元有不同解釋，指蔡英文自稱「自自冉冉」，便是在叫自己「王八」。

蔡正元在臉書上PO出一本研究造字的書，從畫面中可看到，書中第一段寫道：「冉，意即爬行緩慢的甲魚。俗稱王八的鱉因為身上有背甲，也稱為甲魚」。

蔡正元說，「冉」就是「鱉」，「鱉」俗稱「王八」，所以「冉」就是「王八」，「蔡英文說『自自冉冉』就是說『自己叫自己王八』」！

(中時電子報)