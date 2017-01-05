9個空品測站紫爆 中市府通知中火降載

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台中市空氣品質不佳，環保局立即啟動應變措施。（盧金足攝）

台中市今明兩日空品不佳，直到上午9時還有9個空品測站顯示為紫爆。（盧金足翻攝）

台中市全市16個空氣品質監測站，今天上午9時，已出現5個測站達紅色不良等級，9個測站達紫色非常不良等級，環保局立即啟動緊急應變措施，加強稽查不當空氣汙染排放及空汙防制設備、道路洗掃街作業抑制道路揚塵等工作，並通知台電進行火力發電廠降載程序。呼籲民眾避免劇烈戶外活動並配戴口罩，做好自我防護。

很多民眾今天一早起來，發現台中市又出現霧茫茫的景象，依環保局台中市即時空氣品質資料顯示，今早8時大甲、東大、太平等5測站達紅色不良等級，沙鹿、忠明、西屯、文山等9測站達紫色非常不良等級，直到上午9時仍然達一半以上的測站為紫爆。

環保局長白智榮指出，依據環保署預報，今明兩日受微弱東北季風及中部地區處中央山脈背風面的影響，汙染物擴散不佳，空氣品質容易不良，中南部縣市均會發生空汙情形。

「已通知台電公司進行降載程序！」白智榮強調，也查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；加強稽查砂石廠，落實場內裸露區域粒狀汙染物的防制，及運輸車輛離開砂石廠前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路，避免空氣品質再度惡化。

環保局說，白天氣溫上升雖有助於汙染物擴散，空汙情形會稍微減輕，晚間與清晨因氣溫低、擴散層也低，此時段容易產生空品不良，市府將24小時隨時監測，呼籲患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範。

(中時)