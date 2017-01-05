川普到阿諾 美政治及娛樂圈界線難分
地產大亨暨實境節目主持人川普即將就任美國總統，前「魔鬼終結者」電影系列主角暨前加州州長阿諾史瓦辛格接手川普的節目，美國政治和娛樂圈的界線難再畫分。
川普（Donald Trump）每日高踞政治版新聞頭條的同時，電影魔鬼終結者（The Terminator）系列主角暨前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），接手川普在美國國家廣播公司（NBC）的招牌節目「誰是接班人」（The Apprentice）日前首播，掀起不小話題。
阿諾主持的誰是接班人「名人版」於1月2日播出，參賽者包括歌手喬治男孩（Boy George）和多名運動明星，首集收視率普通。
川普過去無情的對參賽者說「你被炒了！」（You're Fired.）阿諾則說「你被終結了！」（You're terminated.）
川普由電視圈轉進白宮，阿諾由大銀幕轉州長再轉小銀幕，讓美國政治界與娛樂圈的關係和界線更難以劃清。美國觀眾對政治新聞和實境節目的觀感沒多大差別，認為都是在吵來吵去。
川普將入主白宮，4日宣布任命誰是接班人第1季的參賽者暨實境秀明星奧瑪羅莎（Omarosa），擔任白宮傳播主任，負責公眾關係。
奧瑪羅莎具非裔與女性身分，是知名電視人物。選舉期間力挺川普，拉攏非裔票源，最後一如外界預料，跟著川普進白宮。有趣的是，川普曾在節目中炒了奧瑪羅莎魷魚，但她因強硬形象，在電視圈占有一席之地。
川普將成全球最強國家領袖，阿諾不忘攀點關係，不排除將來邀請「總統川普」回到實境秀節目。
川普新聞量驚人，一家人都是新聞焦點，主流報章華盛頓郵報（Washington Post）和紐約時報（NYT）都宣布將強化白宮與華府採訪人手，因為全球最大的政治實境節目，就將要在華府上演。1060105
(中央社)
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