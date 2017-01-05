Master現身 黃士傑：成果令人激動
出身台灣的AlphaGo幕後推手黃士傑表示，最新版AlphaGo在對局中富啟發性的創新，從中可學到的及對局結果「都令我們非常激動」。
近日在圍棋界掀起一陣旋風的神秘棋手Master，昨晚在網路平台與中國大陸好手常昊對陣，Master執白子在第178手獲勝，連勝台灣棋士周俊勳、中國大陸棋士聶衛平、常昊與古力等，寫下60勝不敗戰績。對戰第60場的古力時，Master公開身分回答「我是AlphaGo的黃博士」。
黃士傑在社群網站臉書（facebook）貼文表示，最近很努力開發AlphaGo，過去幾天在網絡對弈平台進行一些非正式快棋對局，目的是為檢驗最新版本AlphaGo是否如預期。
他說，感謝所有與Magister（P）和Master（P）帳戶在弈城圍棋網及野狐圍棋網對弈棋手，及所有觀戰的人。
黃士傑表示，古力九段與AlphaGo對局後說，「人類與人工智能共同探索圍棋世界的大幕即將拉開」，現在結束非正式測試，非常期望今年能有機會與圍棋組織及專家共同探索圍棋，在相互啟發氣氛中共同領會圍棋奧妙。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。