Master現身 黃士傑：成果令人激動

出身台灣的AlphaGo幕後推手黃士傑表示，最新版AlphaGo在對局中富啟發性的創新，從中可學到的及對局結果「都令我們非常激動」。

近日在圍棋界掀起一陣旋風的神秘棋手Master，昨晚在網路平台與中國大陸好手常昊對陣，Master執白子在第178手獲勝，連勝台灣棋士周俊勳、中國大陸棋士聶衛平、常昊與古力等，寫下60勝不敗戰績。對戰第60場的古力時，Master公開身分回答「我是AlphaGo的黃博士」。

黃士傑在社群網站臉書（facebook）貼文表示，最近很努力開發AlphaGo，過去幾天在網絡對弈平台進行一些非正式快棋對局，目的是為檢驗最新版本AlphaGo是否如預期。

他說，感謝所有與Magister（P）和Master（P）帳戶在弈城圍棋網及野狐圍棋網對弈棋手，及所有觀戰的人。

黃士傑表示，古力九段與AlphaGo對局後說，「人類與人工智能共同探索圍棋世界的大幕即將拉開」，現在結束非正式測試，非常期望今年能有機會與圍棋組織及專家共同探索圍棋，在相互啟發氣氛中共同領會圍棋奧妙。1060105

(中央社)