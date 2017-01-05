川普帶來不確定性 聯準會升息可能加快

我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員表示，升息速度可能必須比計畫快，因為美國準總統川普的財政刺激計畫恐助燃通膨，造成「大量不確定性」。

法新社報導，聯準會今天公布2016年最後一場政策會議的會議紀錄，說明川普準備於本月20日就職的同時，聯準會面臨要兼顧各方所需的難題。

參與去年12月13日和14日會議的許多決策官員表示，川普承諾要減稅和提高基礎建設支出，會讓需求高於可持續的水準，「有使貨幣政策比目前預期還更緊縮的可能」。

聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員上個月提高美國基準放款利率，為10年來第2次升息，也暗示2017年可能會升息3次，較先前預期的多1次。

如果川普基礎建設支出和減稅造成通膨升溫，許多分析師預期聯準會升息腳步會更快。

許多決策官員認為，在川普執政下，失業率可能會保持低水準，FOMC「可能需要調高聯邦基金利率的速度會較目前預期快...來抑制可能增加的通膨壓力」。（譯者：中央社陳昱婷）1060105

(中央社)